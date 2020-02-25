На Украине снизили цену на газ для населения

Украинская компания «Нафтогаз» в понедельник, 24 февраля, объявила о снижении стоимости газа для населения.

В феврале цена снизилась на 15% по сравнению с предыдущим месяцем — до $188 за тысячу кубометров. В пресс-службе компании отметили, что это самая низкая оптовая цена для населения с апреля 2016 года, пишет «Газета.ру».

В январе украинские власти обязали «Нафтогаз» продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

21 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что, если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.

В конце декабря «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали соглашение по транзиту. Согласно договору, в 2020 году через Украину пройдет 65 млрд куб. м газа. Затем до 2024 года ежегодные поставки составят по 40 млрд куб. м.