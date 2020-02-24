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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

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Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов
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Непродовольственные товары в РФ могут подорожать в 2021 году. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

Причиной тому называется вступление в силу нормативов, согласно которым должна проводиться полная утилизация отходов на потребительские товары и упаковки.

Согласно предложенной в 2018 году Минприроды концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП), в России необходимо проводить стопроцентную утилизацию упаковки как отечественных, так и импортных товаров.

Ожидается, что проект РОП до конца февраля рассмотрит вице-премьер России Виктория Абрамченко, а в течение марта — кабинет министров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

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