В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Жительницу Одессы насмерть придавило упавшее дерево. Инцидент произошел в центре города, сообщило в понедельник, 24 февраля, областное управление Нацполиции Украины.

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина. «Потерпевшая скончалась до приезда медиков», — сказано на сайте управления.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «умышленное убийство» с уточнением «несчастный случай».

В июле двое россиян и пять сирийцев пострадали при падении ветки 500-летнего дерева на территории дворца Шекинских ханов в Азербайджане.