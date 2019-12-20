Мужчина скончался после падения на него дерева в Ленобласти

В Гатчине скончался 50-летний мужчина, на которого упало дерево в парке. Пострадавшего не успели транспортировать в Санкт-Петербург.

По данным администрации, ураганный ветер повалил в Гатчинском районе 38 деревьев. В Приоратском парке пострадал 50-летний мужчина, который вышел погулять с собакой. Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пациента планировали доставить на вертолете в Санкт-Петербург, сообщает телеканал «78». Мужчина скончался до транспортировки.

Ранее сообщалось, что ураган повалил деревья в Ломоносовском, Гатчинском, Всеволжском, Кировском и Выборгском районах в ночь на 19 декабря. В Санкт-Петербурге упали 86 деревьев, пострадали несколько автомобилей.