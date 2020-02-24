Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в Германии

Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзене (федеральная земля Гессен). В результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщают местные СМИ.

При этом, по информации агентства Reuters, травмы получили не менее 15 человек.

Как уточняет ТАСС, среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан.

Другие детали инцидента выясняются.

В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в немецком Ханау. Погибли девять человек, пятеро из них — граждане Турции. Расследование инцидента ведет генеральная прокуратура ФРГ.

Правоохранительные органы идентифицировали личность стрелка с помощью камер видеонаблюдения и показаний очевидцев. Им оказался 43-летний житель Германии. При обыске его квартиры были найдены два трупа — его 72-летняя мать и сам предполагаемый стрелок. Также найдено оружие, из которого велась стрельба. По информации СМИ, нападавший оставил видеозапись с объяснением своих действий, а в его квартире обнаружили письменное признание.

В МВД Германии произошедшее назвали терактом, имевшим расистскую подоплеку.