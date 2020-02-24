Пивная зла: как антисемитские лозунги Гитлера нашли поддержку в Германии

24 февраля 1920 года в мюнхенской пивной «Хофбройхаус» Адольф Гитлер и его единомышленники учредили национал-социалистическую партию. От этого дня до прихода фюрера к абсолютной власти оставалось всего 13 лет. Партия с самого начала провозгласила антисемитский уклон в своей политике — и уже в 1938 году поддержала франко-польский план выселения европейских евреев на Мадагаскар. О том, как могла бы развернуться история Второй мировой войны и каких масштабов достиг бы холокост, если бы план трех стран сбылся, — в материале «Известий».

Всё начинается с пива

Старейшая в столице Баварии пивная «Хофбройхаус» открыла свои двери в 1607 году и прославилась на весь мир светлым пшеничным пивом особого сорта «Хофброй» («придворное пиво»). «Особенно охотно вспоминаем мы о «Хофбройхаусе», где прекрасное пиво стирает все классовые различия», — писала о мюнхенском заведении Надежда Крупская, вместе с Владимиром Лениным находившаяся в 1901 году в эмиграции в Германии.

Официанты — строгие усатые мужчины средних лет в черных жилетах, а не знаменитые баварские барышни с пятью кружками в одной руке — уже привыкли к тому, что туристы спрашивают, за каким столом сидел Гитлер. Но весь третий этаж, где проходил съезд, был разрушен в ходе бомбардировок союзников в 1944 году. Его отреставрировали в 1958-м, но того самого стола лидера нацистов здесь уже не найти.

Фото: commons.wikimedia.org «Хофбройхаус» на картине Адольфа Гитлера

24 февраля 1920 года в парадном зале заведения собрались 2 тыс. сторонников Немецкой рабочей партии (ДАП). На встрече, длившейся четыре часа, малоизвестный тогда политик Адольф Гитлер обнародовал 25 пунктов новой программы и предложил переименовать движение в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП).

С тех пор этот день нацисты ежегодно отмечали в «Хофбройхаусе» как дату основания своей политической платформы.

Справка «Известий» Как сообщает баварская газета Suddeutche Zeitung, в нынешнем году, чтобы предотвратить сходки неонацистов, мюнхенские активисты из движения «Партия» организовали дежурства у мест, традиционно связанных с НСДАП. Среди них площадь Одеонсплатц рядом с отелем «Байеришерхоф», где ежегодно проходит Мюнхенская конференция по безопасности, Триумфальная арка, от которой начинались факельные шествия, и та самая пивная «Хофбройхаус». Входит в число этих мест и бывшее здание «Фюрербау» — ныне кампус Высшей школы музыкального и театрального искусства. Именно здесь в 1938 году Адольф Гитлер встретился с лидерами Великобритании, Франции и Италии для заключения Мюнхенского сговора, позволившего Третьему рейху аннексировать Судетскую область Чехии. Полиция также выставила патруль у дома на улице Принцрегент плац, где жил создатель нацистской партии. В год столетия НСДАП в Мюнхене вновь начались дискуссии о том, что нужно снести все здания, служившие гитлеровскому культу. Однако, как уверен лидер движения «Партия» Иером Штюрмес, сносить в таком случае придется половину исторического центра города.

Еврейский остров

Из 25 заявлений, сделанных Гитлером 100 лет назад в пивной «Хофбройхаус», как минимум шесть были посвящены иностранному влиянию в стране. Так, в четвертом пункте программы нацисты отмечали: «Ни один еврей не может быть отнесен к немецкой нации и считаться гражданином Германии». А в 24-м пункте уже прямо говорилось, что теперь партия «борется с еврейско-материалистическим духом внутри и вне нас».

В 1937–1940 годах фюрер всерьез присматривался к идее переселить евреев Европы на Мадагаскар. Эту концепцию еще в конце XIX века разработал немецкий ученый-востоковед Пауль де Лаггард. В 1935 году идея получила политическое развитие в Польше — ее, в частности, продвигал глава МИД республики Юзеф Бек. После Первой мировой в этой восточноевропейской стране проживало 3 млн евреев (10% населения), и на фоне спада в экономике среди поляков наблюдался рост антисемитских настроений. Это вылилось в крупные погромы в Пинске и Львове, а также в бойкот товаров производителей еврейского происхождения.

В итоге в 1930-е годы лозунг «Евреев на Мадагаскар» набрал в Польше популярность. Правительство страны даже вело переговоры с Францией (остров до 1960 года был ее колонией) о переселении европейских евреев в Африку. Французский министр заморских территорий Мариус Муте поддержал идею, заявив, что евреи смогут найти на Мадагаскаре «тихую гавань».

Пивная зла Польша — Варшавское гетто, 1939 год Фото: Global Look Press/dpa



В 1937-м польская делегация, в которую вошли в том числе и представители сионистских организаций, посетила остров. Глава комиссии Мечислав Лепецкий по итогам поездки предложил направить на Мадагаскар 40–60 тыс. человек. Члены еврейской общины были категорически против — сложный климат острова и скудные почвы не позволили бы выжить такому большому количеству людей.

Как бы там ни было, у самой Польши финансовых средств на депортацию еврейского населения не нашлось. В 1938 году Гитлер во время беседы с польским послом в Берлине Юзефом Липским предложил «решить вопрос переселения евреев в колонии в согласии с Польшей, Венгрией и Румынией». В ответ дипломат пообещал поставить фюреру «прекрасный памятник в Варшаве», если тот сумеет урегулировать проблему.

Вплоть до битвы за Британию депортация на Мадагаскар оставалась приоритетным проектом рейха. Немцы хотели использовать английский торговый флот для перевозки евреев из Европы. Но неприступность Лондона, а позднее и захват архипелага союзниками в 1942 году вынудили нацистов отказаться от этого плана.

— Это антигуманно — выселять людей из мест, где они живут веками. Представьте, если к вам завтра придут и выселят неизвестно куда только за то, что вы русский, — заявил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Вадим Телицын. — Условия на африканском острове в 1930-е годы были неприемлемые, это была терра инкогнита. Половина перемещенных лиц погибла бы еще в пути, остальные бы умерли от голода и болезней в последующие годы.

Однако, как заметил историк, такие идеи всё же пользовались популярностью у определенных кругов населения. Хотя и не только в Варшаве: в числе сторонников депортации евреев были представители других европейских государств, например Болгарии и Румынии.

Отголоски ужаса

На прошлой неделе, 19 февраля, в немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта-на-Майне 43-летний немец Тобиас Ратьен устроил стрельбу в двух кальянных, убив девять человек и тяжело ранив еще пятерых. Среди вещей преступника полиция обнаружила записку, в которой говорится о том, что некоторые народы в Германии подлежат уничтожению, поскольку их «нельзя депортировать без последствий».

Учитывая, что пятеро погибших — граждане Турции, становится ясно, о каких народах говорил в своей записке Ратьен. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын назвал трагедию в Ханау «расистской атакой». Сейчас в ФРГ проживает порядка 3 млн этнических турок, переехавших в Германию еще в 1950–1960-е годы.

Пивная зла Полицейские охраняют район после стрельбы в Ханау Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Инцидент в Ханау произошел всего пять месяцев спустя после подобного случая в другом немецком городе — Галле. В октябре 2019 года 27-летний неонацист и экс-служащий бундесвера Штефан Баллиет открыл стрельбу у синагоги, а позже последовал в турецкую закусочную. Погибли два человека, еще девятерым случайным прохожим удалось убежать от преследовавшего их преступника. Баллиет вел прямую трансляцию расстрела — совсем как убийца из Крайстчёрча в Новой Зеландии, напавший на городские мечети в марте 2019 года. В машине у стрелка из Галле обнаружили 4 кг тротила.

Немецкие политики из правящей коалиции поспешили связать инциденты с деятельностью правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), занимающей третье место в бундестаге. В частности, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала депутатов не сотрудничать с АдГ, так как эта партия, по ее словам, «терпит в своих рядах праворадикалов, а если говорить открыто — нацистов».

Однако в самой АдГ с такой постановкой вопроса не согласны. Например, депутат городского совета Берлина Гуннар Линдеманн заявил «Известиям», что нынешние власти ФРГ финансируют антифа-активистов, которые используют те же радикальные методы, что и штурмовики нацистов.

— Когда фашизм вернется, он не скажет открыто: «Вот он я». Он замаскируется под личиной антифашизма. Кроме того, правительство канцлера Ангелы Меркель вливает миллиарды наших налоговых денег в поддержку украинских фашистских формирований — того же батальона «Азов», бандеровцев. Германия сейчас переживает опасные времена, — признал парламентарий.

Фото: Getty Images/Fox Photos Члены НСДАП на марше в Мюнхене, 1928 год

При этом он отметил, что его партия выступает против любых крайностей — и исламского радикализма, и ультраправых акций, как это было в Ханау.

Пока столетний юбилей НСДАП в Германии проходит без крупных парадов неонацистов — сообщений о готовящихся маршах в ФРГ полиция еще не регистрировала, пишет та же Suddeutsche Zeitung. Но вместо маршей и факельных шествий 24 февраля в Германии случился очередной инцидент. В центре города Фолькмарзен автомобиль въехал в толпу людей, пострадали по меньшей мере 15 человек. Водитель задержан, его мотивы пока неизвестны.

НСДАП была официально запрещена еще в 1945 году в рамках Нюрнбергского процесса. Таким образом, нацизм зародился в Баварии и в ней же был окончательно — как хотелось бы верить — похоронен. Однако события последних лет всё чаще заставляют сомневаться в этом.

На заседаниях Генассамблеи ООН в 2012 и 2014 годах Москва представила две резолюции о недопустимости героизации нацизма и «других видов практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Обе резолюции были приняты большинством стран — из 193 государств — членов ООН документ поддержали 115. Против проголосовали всего три участника — представители США, Украины и Канады.