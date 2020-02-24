Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке

Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки. Соответствующую систему разрабатывает МВД, пишет РБК 24 февраля.

Искать злоумышленников поможет Федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ), которая, как ожидается, будет не только применяться для распознавания лиц, но и взаимодействовать с другими ведомственными системами.

Предположительно, розыск будет производиться следующим образом: специалисты будут собирать с места преступления все следы злоумышленника и загружать их в систему. Искусственный интеллект по полученным в том числе отпечаткам пальцев, образцам волос и слюны выдаст возможных подозреваемых, эту информацию будет обрабатывать эксперт-криминалист.

«Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам», — рассказал гендиректор Русского биометрического общества Данила Николаев.

ФИСБУ будет создана в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве на бюджетные средства. Систему планируется запустить до конца 2021 года.

Камеры видеонаблюдения ранее уже доказали свою эффективность в поимке преступников. Так, в сентябре 2019 года был задержан мужчина, год находившийся в федеральном розыске.

Позднее в октябре адвокат Мария Ярмуш в разговоре с «Известиями» подтвердила, что власти имеют право использовать подобные технологии на улицах и в общественных местах, так как это направлено именно на защиту жизни и интересов граждан, а значит не противоречит конституционному праву на частную жизнь.

В феврале 2020-го сооснователь Moscow Digital School Борис Едидин спрогнозировал увеличение количества сфер для использования искусственного интеллекта в городе. «Известиям» он рассказал, что в будущем программное обеспечение сможет прогнозировать поведение людей, управлять потоками транспорта, подсказывать водителям такси предполагаемые места повышенного спроса на поездки.