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В Москве с помощью системы видеонаблюдения задержан разыскиваемый год мужчина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полицейские задержали в Москве мужчину, которых год находился в федеральном розыске. Задержание произошло при помощи камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России

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По данным полиции, гражданин 1989 года рождения был задержан 8 сентября. В отношении подозреваемого более года назад было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному»).

«Злоумышленник задержан благодаря специально установленной к празднику Дня города камере видеонаблюдения, которая моментально «считала» фотографию из базы людей, которые находятся в розыске, что позволило полицейским задержать его», — передает в пятницу, 13 сентября, ТАСС. С задержанного взята подписка о невыезде.

В августе Российский профессиональный союз моряков предложил установить видеокамеры на российских пляжах и причалах.

Там пояснили, что видеонаблюдение позволило бы оперативно пресекать попытки взять на борт пассажиров больше, чем имеется спасательных средств, а видеофиксация — расследовать подобные происшествия и наказывать владельцев.

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