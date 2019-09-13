В Москве с помощью системы видеонаблюдения задержан разыскиваемый год мужчина

Полицейские задержали в Москве мужчину, которых год находился в федеральном розыске. Задержание произошло при помощи камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России

По данным полиции, гражданин 1989 года рождения был задержан 8 сентября. В отношении подозреваемого более года назад было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному»).

«Злоумышленник задержан благодаря специально установленной к празднику Дня города камере видеонаблюдения, которая моментально «считала» фотографию из базы людей, которые находятся в розыске, что позволило полицейским задержать его», — передает в пятницу, 13 сентября, ТАСС. С задержанного взята подписка о невыезде.

В августе Российский профессиональный союз моряков предложил установить видеокамеры на российских пляжах и причалах.

Там пояснили, что видеонаблюдение позволило бы оперативно пресекать попытки взять на борт пассажиров больше, чем имеется спасательных средств, а видеофиксация — расследовать подобные происшествия и наказывать владельцев.