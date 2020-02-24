Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.

Премьера фильма состоялась 14 февраля, в этот день драма набрала более 193 млн рублей. За первый уикенд фильм собрал более 577 млн рублей, за второй — более 304 млн.

Роли в картине исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина и Надежда Михалкова. Сценарий к фильму написал Андрей Золотарев. Вторая часть ленты рассказывает о том, как сложилась жизнь хоккеиста Саши и фигуристки Нади после свадьбы.

14 февраля сообщалось, что актриса Надежда Михалкова на премьере картины «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова рассказала «Известиям» о том, когда сама вернется в режиссерское кресло.