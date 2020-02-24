Прямой эфир

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

0
Фото: СППР
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.

Культурная неделя: выбор «Известий»
Куда пойти в День защитника Отечества и что смотреть с 21 по 27 февраля

Премьера фильма состоялась 14 февраля, в этот день драма набрала более 193 млн рублей. За первый уикенд фильм собрал более 577 млн рублей, за второй — более 304 млн.

Роли в картине исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Юлия Хлынина и Надежда Михалкова. Сценарий к фильму написал Андрей Золотарев. Вторая часть ленты рассказывает о том, как сложилась жизнь хоккеиста Саши и фигуристки Нади после свадьбы.

14 февраля сообщалось, что актриса Надежда Михалкова на премьере картины «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова рассказала «Известиям» о том, когда сама вернется в режиссерское кресло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фильм «Лед 2» стал лидером российского проката в выходные
Александр Петров назвал «Вторжение» настоящим аттракционом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020