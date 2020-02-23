Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботу, 22 февраля, забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

Рекорд был поставлен в гостевом матче столичных с «Нью-Джерси Девилз», россиянин загнал шайбу в ворота соперника на 45-й минуте встречи.

В игре против хозяев команда Овечкина, однако, проиграла со счетом 2:3.