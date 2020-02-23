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Дело о гибели украинского бизнесмена переквалифицировали в убийство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Нацполиция Украины переквалифицировала уголовное дело о гибели бизнесмена Сергея Старицкого со статьи о самоубийстве на умышленное убийство. Об этом говорится на сайте ведомства 22 февраля.

«Правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью», — сказано в сообщении, иных подробностей не приводится.

Инцидент произошел в субботу. Тело бизнесмена было найдено в частном доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары, где бывший министр устроил для гостей застолье.

По версии правоохранителей, в момент происшествия в доме находились только Кожара с супругой и Старицкий, все были в алкогольном опьянении. Жена экс-главы МИДа утверждает, что была в соседней комнате, когда бизнесмен якобы покончил с собой.

В том, что Старицкого убили, уверен его брат Юрий Воловик. На своей странице в Facebook он сослался на результаты патологоанатомической экспертизы, а также написал, что бизнесмен «очень любил жизнь и никогда бы не пошел на такой грех».

56-летний Сергей Старицкий ранее возглавлял украинский телеканал «Интер» и департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. Также являлся гендиректором рекламного холдинга Atlantic Group.

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