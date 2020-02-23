Беременная девушка Илона Маска разрешит ребенку выбрать себе пол
Клэр Элис Буше, более известная как певица Grimes (Граймс), заявила, что после рождения своего ребенка разрешит ему выбрать свою гендерную принадлежность самостоятельно в соответствии со своими предпочтениями. Об этом 21 февраля беременная от миллиардера Илона Маска рассказала на своей странице в Twitter.
Возлюбленная главы основателя Tesla и SpaceX Илона Маска пояснила, что будет обращаться к ребенку посредством нейтрального местоимения «они» (they) вместо классических «он» или «она».
При этом родители не будут загонять ребенка в рамки, в случае если «они не почувствуют себя представителями своего биологического пола». Певица добавила, что ее решение основывается на том, что она чувствует, что ребенку не нужно знать в этом ограничений.
9 января 2019 года 31-летняя певица Клэр Элис Буше объявила о том, что ждет ребенка от Илона Маска. Пара заявила, что выбрала авангардное имя для своего ребенка, которое не понравилось никому из их близких.
У Маска уже есть пятеро сыновей от канадской писательницы Джастин Уилсон, с которой он оформил развод 13 сентября 2008 года.
3 декабря 2019 года «Газета.ру» сообщила, что дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта по имени Шайло Нувель, которой недавно исполнилось 13 лет, прибегла к гормональной терапии для смены пола.