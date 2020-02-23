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Беременная девушка Илона Маска разрешит ребенку выбрать себе пол

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Фото: TASS/PA
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Клэр Элис Буше, более известная как певица Grimes (Граймс), заявила, что после рождения своего ребенка разрешит ему выбрать свою гендерную принадлежность самостоятельно в соответствии со своими предпочтениями. Об этом 21 февраля беременная от миллиардера Илона Маска рассказала на своей странице в Twitter.

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Возлюбленная главы основателя Tesla и SpaceX Илона Маска пояснила, что будет обращаться к ребенку посредством нейтрального местоимения «они» (they) вместо классических «он» или «она».

При этом родители не будут загонять ребенка в рамки, в случае если «они не почувствуют себя представителями своего биологического пола». Певица добавила, что ее решение основывается на том, что она чувствует, что ребенку не нужно знать в этом ограничений.

9 января 2019 года 31-летняя певица Клэр Элис Буше объявила о том, что ждет ребенка от Илона Маска. Пара заявила, что выбрала авангардное имя для своего ребенка, которое не понравилось никому из их близких.

У Маска уже есть пятеро сыновей от канадской писательницы Джастин Уилсон, с которой он оформил развод 13 сентября 2008 года.

3 декабря 2019 года «Газета.ру» сообщила, что дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта по имени Шайло Нувель, которой недавно исполнилось 13 лет, прибегла к гормональной терапии для смены пола.

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