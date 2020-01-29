Цукерберг признался в слежке за пользователями Facebook

Откровения Марка Цукерберга снова поставили под сомнение безопасность личных данных миллионов пользователей Facebook. Основатель соцсети признался — тотальная слежка ведется за каждым, даже если юзер находится в режиме офлайн. В компании отмечают — им поступает вся информацию о любых действиях в интернете, будь то просмотр контента, поиск товара, его покупка через сторонние приложения и сайты. Собранную статистику используют для адресной рекламы и сообщений для бизнеса. Впрочем, в Facebook уверяют — всего этого можно избежать. Достаточно воспользоваться новой функцией «очистить историю».