В соцсетях нашли наследницу знаменитого Grumpy Cat

В сетях становится популярной кошка Мяу-Мяу (Meow-Meow) с сердитой мордой, внешность которой, по мнению пользователей, сильно напоминает кошку-мем Grumpy Cat, умершую в 2019 году. Животное выглядит еще злее, а заодно и умилительнее. Аккаунт появился недавно, но быстро набирает подписчиков, ведь выражение кошачьей морды выглядит так жизненно. В этом полном ненависти взгляде некоторые пользователи узнают себя, особенно по понедельникам.