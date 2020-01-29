Гришковец отказался снимать кино

Российский драматург и писатель Евгений Гришковец заявил о том, что больше не собирается снимать кино. Об этом он рассказал в интервью «5 каналу» в среду, 29 января.

«Больше я этим заниматься не стану. Кино — дорогое удовольствие, в том смысле, что на кино нужны деньги. Денег у меня для того, чтобы сделать кино, нету. Мне их нужно где-то взять», — сказал Гришковец.

Вместе с тем он поделился впечатлениями о сериале «Обычная женщина». Гришковец отметил, что уже закончились съемки второго сезона и у него остались от этой работы положительные эмоции.

Кроме того, Гришковец рассказал и о том, как продвигаются дела с новой пьесой. Драматург отметил, что закончил работу над новым проектом буквально неделю назад.

Высказался писатель и о воссоединении группы «Бигуди». Он рассказал, что сейчас они с музыкальным коллективом трудятся над свежим альбомом, и его этот процесс радует и вдохновляет.

Гришковец был продюсером восьми фильмов. В качестве актера снялся в 25 картинах. Кроме того, он выступал сценаристом к десятку телевизионных версий своих спектаклей.

15 ноября Гришковец рассказал о новом романе про театр. По его словам, в книге рассказывается о трансформации человека, ненавидящего театр. Роман завершается созданием главным героем собственного театра. При этом Гришковец отметил, что продолжения у данного произведения не будет.