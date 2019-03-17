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Гришковец обвинил Шнурова в измене рок-н-роллу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский писатель и драматург Евгений Гришковец назвал солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова «предателем», обвинив музыканта в измене ценностям рок-н-ролла.

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В своем интернет-дневнике Гришковец опубликовал интервью с журналистами из Казахстана. В разговоре о современной российской музыке писатель высказался о нынешнем творчестве коллектива и его фронтмене.

По словам Гришковца, Шнуров превратился из «безбашенного, неуправляемого рок-н-рольного благородного разбойника» в «циничного бизнесмена», который «очень хорошо знает свою публику и презирает ее».

«Я завидовал его отчаянию и полагал, что этот человек не проживет и десяти лет, так себя сжигая. Но он сжег не себя, он сжег всё то живое, что было внутри», — поделился драматург.

26 февраля стало известно, что Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Наряду с ним к общественному совету также присоединились артист Эдгард Запашный, митрополит Тихон и писатель Евгений Водолазкин.

Функции совета включают в себя подготовку предложений по совершенствованию законодательства и выработку консолидированной общественной позиции по значимым вопросам в культурной сфере.

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