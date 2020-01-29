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Врача будут судить за причинение вреда здоровью беременной в Иркутске

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В Иркутске завершено расследование уголовного дело бывшего заместителя главного врача роддома. По версии правоохранительных органов, медик не провела обследование беременной в полной мере и не выявила опасное для плода состояние.

По данным следствия, в марте 2017 года у пациентки произошла внутриутробная смерть плода. Причиной стала острая асфиксия плода. Согласно материалам уголовного дела, лечащий врач не в полной мере провела обследование и не сформировала полный клинический диагноз, а также не организовала родоразрешение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело было возбуждено по факту причинения вреда здоровью беременной. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области беременную женщину прооперировали на дому сразу 13 врачей. У пациентки открылось маточное кровотечение, в связи с чем к ней экстренно направили специалистов перинатального центра и бригаду медиков из областной больницы.

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