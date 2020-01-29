Задержан подозреваемый в убийстве беременной сибирячки

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве беременной жительницы Новосибирска. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Следственного комитета России по Новосибирской области 29 января.

27 января 34-летний мужчина дождался в подъезде свою беременную знакомую и нанес ей удар ножом в спину. Отмечается, что он знал о ее положении. Пострадавшую госпитализировали, однако впоследствии от полученного ранения она умерла.

«Злоумышленник с места происшествия скрылся и уехал в город Омск, где и был задержан оперативными сотрудниками полиции. В настоящее время подозреваемый доставлен к следователю СКР и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «Г» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Ранее, в ноябре 2019 года, в Пермском крае местного жителя арестовали по подозрению в убийстве беременной жены и трехлетнего сына.