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Бузову заподозрили в беременности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пользователи социальных сетей заподозрили певицу и телеведущую Ольгу Бузову в беременности, обратив внимание на ее изменившуюся фигуру. Об этом 29 января пишет сайт kp.ru.

По данным издания, поводом для слухов послужил животик, который заметно подчеркнуло обтягивающее платье: в нем Ольга была на празднование своего дня рождения в Москве.

Кроме того, на мысль о беременности наталкивали заявления самой Бузовой о том, что она не будет увеличивать грудь хирургическим путем, пишет «Федеральное агентство новостей». Отмечается также, что Бузова прекратила употреблять алкоголь и стала внимательнее относиться к своему питанию.

По мнению подписчиков, не за горами и сама свадьба с новосибирским блогером Давидом Манукяном. Предполагается, что он уже сделал предложение своей возлюбленной во время совместного отдыха в Таиланде.

Вместе с тем окружение певицы и блогера слухи о скором прибавлении не подтверждает.

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