Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в деревне в Калужской области

В деревне Ястребовка Ферзиковского района Калужской области появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Церемония открытия состоялась во вторник, 28 января.

Как сообщает пресс-служба правительства области, пункт оснащен всем необходимым современным оборудованием. Он рассчитан на оказание медпомощи жителям ближайших семи населенных пунктов, в которых проживают почти 300 человек, пишет газета «Весть».

ФАП был установлен в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Калужской области». На эти цели было направлено более 2,6 млн рублей.

Осенью 2019 года сообщалось, что модульный фельдшерско-акушерский пункт появится в Жуковском районе Калужской области. Строительство планируется начать весной 2020 года.