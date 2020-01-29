Парк лесопожарной и лесохозяйственной техники обновят в Карелии

В Республике Карелия в рамках нацпроекта «Экология» запланировано обновление парка лесопожарной и лесохозяйственной техники. На эти цели направят 48 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства природы республики, в 2020 году планируется закупить 45 единиц техники. Акцент будет сделан на приобретение крупногабаритных машин. В перечень вошли моторные лодки, тракторы, автомобили для перевозки групп пожаротушения, вездеход, мотопомпы и другое, пишет ИА «Карелinform».

Аукцион проведут в ближайшее время. Средства на новую технику направят из федерального бюджета.

В 2019 году регион приобрел 437 единиц техники и оборудования.

Ранее в январе сообщалось, что министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области в 2020 году закупит свыше 30 единиц новой спецтехники. В рамках нацпроекта «Экология» регион получит 180 млн рублей.