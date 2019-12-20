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Новые вездеходы получили лесхозы Омской области

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Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области
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Несколько лесных хозяйств Омской области получили новые вездеходы. Всего с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» регион приобрел более 500 единиц различного оборудования, техники и инвентаря.

Как сообщили в Главном управлении лесного хозяйства области, средства на приобретение техники выделялись дважды. Сначала Федеральное агентство лесного хозяйства выделило 59,9 млн рублей, а во втором полугодии – 46 млн рублей, на которые были закуплены еще 25 единиц техники, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Последний трактор прибыл в Знаменский лесхоз на этой неделе. Кроме тракторов лесхозы приобрели 12 автомобилей «УАЗ» и шесть машин «ГАЗ «Егерь», а также четыре вездехода «Трэкол».

На выделенные средства также удалось обновить пожарно-химические станции лесхоза. По словам начальника управления лесного хозяйства Сергея Максимова, такое количество высокоэффективного оборудования управление получило впервые.

По состоянию на начало 2019 года износ техники приближался к 100%, рассказал Максимов. В первый же год реализации нацпроекта «Экология» в регион прибыли 56 новых машин. Начальник управления выразил надежду, что за шесть лет его действия лесхозы Омской области смогут полностью технически перевооружиться.

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