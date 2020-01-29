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В Москве продлили предупреждение о гололедице

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и тротуарах до утра 31 января. Об этом в среду, 29 января, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна. Местами гололедица», — приводит RT сообщение специалистов.

Ранее предупреждение синоптиков действовало до 23:00 среды, 29 января. Теперь же его продлили до 4:00 пятницы, 31 января.

По прогнозам специалистов, 29 января в столице ожидается облачная погода, осадки в виде дождя со снегом, местами — гололедица. Температура воздуха составит до +2 градусов, ветер южный и юго-восточный с порывами 5–10 м/с, уточняет телеканал «360». В ночь на четверг, 30 января, похолодает до –1 градуса, сохранится облачная погода и гололед, возможны небольшие осадки. Днем ожидается снегопад и ветер до 15 м/с.

28 января синоптики рассказали о превышении месячной нормы осадков в Москве. По словам специалистов, в Москве в январе шел снег, мокрый снег и дождь. Всего с начала года в столице выпало 47 мм осадков при норме в 42 мм.

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