Два человека погибли в массовом ДТП в Ростовской области

Два человека погибли, еще 11 получили различные травмы в массовом ДТП под Ростовом-на-Дону. Об этом 29 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром 29 января на трассе М-4 «Дон» в районе Грушевского спуска в Аксайском районе области, пишет «Федеральное агентство новостей». Столкнулись легковой автомобиль Renault, грузовик Scania, микроавтобуса Mercedes Sprinter и рейсового автобуса «ПАЗ». В результате ДТП два человека — водители автобусов — от полученных травм скончались, семь человек были госпитализированы, пишет RT. Еще четверым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, водитель которого погиб на месте. После этого легковушка столкнулась с автобусом. Следовавший в попутном направлении с Renault микроавтобус съехал в резерв дороги, отмечает телеканал «360».

Известно, что пассажирский автобус направлялся из аэропорта Платов на железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону, уточняет «Газета.ру».

Ранее 29 января сообщалось, что в Мурманской области столкнулись «Газель» и легковая иномарка. Погибли четыре человека, еще один человек получил травмы.