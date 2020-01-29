Куклы Барби в коляске и с протезом появятся в детских магазинах

Куклы Барби с особенностями в этом году появятся в детских магазинах по всему миру. Компания-производитель показала новую коллекцию — в ней есть девушка в инвалидном кресле, а также с протезами вместо ног. Есть модели с болезнью витилиго и с полным облысением головы. Создатели отметили, что новая модификация позволит детям «разыгрывать еще больше историй, которые они видят в реальном мире». Интересно, что над Кеном маркетологи экспериментов не проводят — ограничились тем, что в этом году отпустили ему длинные волосы.