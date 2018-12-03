Хоккейные болельщики в Пенсильвании кинули на лед 34 тыс. мягких игрушек

Доволен хоккейным матчем? Забросай игроков плюшевыми медведями, заодно и рекорд установи!

34 тыс. мягких игрушек полетели на лед на матче Американской хоккейной лиги. «Плюшевая акция» проходит ежегодно, традиция распространилась по всему миру. Предыдущий рекорд установили в 2015 году, тогда удалось собрать 25 тыс. игрушек. Плюшевые трофеи разойдутся по детским домам и благотворительным организациям.