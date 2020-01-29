Годовалый ребенок в Петербурге отравился гашишем

В Санкт-Петербурге годовалого ребенка госпитализировали с острым отравлением гашишем. Об этом 29 января сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 28 января на Светлановском проспекте. Ребенка доставили в больницу с острым отравлением после того, как он съел дома вещество растительного происхождения — предположительно гашиш. Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое, уточняет сайт aif.ru.

С родителями малыша сейчас работают полицейские. В МВД отметили, что семья ребенка на учете не состояла. Возбуждено административное дело за употребление наркотиков. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным сайта kp.ru, мать мальчика работает воспитателем в детском саду, отец является мастером по дереву. Гашиш предварительно был оставлен родителями на подоконнике. Мальчик его нашел и съел.

23 января сообщалось, что в подмосковном Клину восьмимесячный ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс. Возбуждено уголовное дело.