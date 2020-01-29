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Автопарк «скорой» в Нижегородской области получил 11 новых машин

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В Нижегородскую область поступили 11 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Ключи от транспорта передали главврачам ЦРБ во вторник, 28 января.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, машины распределили между Арзамасской, Балахнинской, Борской, Городецкой, Павловской, Уренской и Чкаловской центральными районными больницами, а также больнице Дзержинска, станцией «скорой» в Нижнем Новгороде и областной клинической больницей им. Н.А. Семашко.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что за последние годы автопарк удалось серьезно обновить. В 2018–2019 годах он пополнился 83 новыми автомобилями. В целом Нижегородская область по количеству автомобилей, закупленных за счет федерального бюджета, входит в первую десятку регионов России, пишет ИА «НьюсНН».

По состоянию на 1 января 2020 года региональный автопарк «скорой» включает 364 автомобиля, при этом у 192 машин срок эксплуатации не превышает пять лет. Это более половины от общего числа, отметил замгубернатора области Андрей Гнеушев по окончании церемония вручения ключей.

28 января сообщалось, что в Нижегородской области в 2020 году проведут капитальный ремонт в 160 учреждениях регионального минздрава. На эти цели будет выделено 2 млрд рублей.

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