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Порядка 2 млрд рублей выделят на капремонт нижегородских больниц

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В Нижегородской области в 2020 году проведут капитальный ремонт в 160 учреждениях регионального минздрава. На эти цели будет выделено 2 млрд рублей.

Как рассказали ИА «НьюсНН» в ведомстве, региональная программа стартует в I квартале. Ее уже направили на согласование в областной минфин. Работы по капитальному ремонту выполнят в соответствии с контрактами, до 31 декабря.

Минздрав согласовал список учреждений, которые получили положительное заключение в ГБУ НО «Нижегородсмета». Учреждения заканчивают формировать проектно-сметную документацию. Работа должна быть завершена до марта 2020 года.

В декабре 2019 года стало известно, что Нижегородской области выделят из федерального бюджета порядка 335 млн рублей на профилактические мероприятия по недопущению развития сердечно-сосудистых заболеваний. На эти же цели область получила в 2019 году 270 млн рублей.

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