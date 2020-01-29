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Автомобиль на базе «ТРЭКОЛ» впервые задействовали в работе «скорой» в Воркуте

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В Воркутинской больнице (Республика Коми) в работе впервые задействовали автомобиль скорой помощи, созданный на базе вездехода «ТРЭКОЛ». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Транспорт закуплен на средства республиканского бюджета по поручению главы Коми Сергея Гапликова. Вездеход предназначен для транспортировки бригады медиков к месту вызовов, эвакуации экстренных пациентов и пострадавших в результате стихийных бедствий, пишет ИА «Комиинформ».

Как отметил глава минздрава Коми Дмитрий Березин, в Воркуте на протяжении многих лет транспортировка больных в непогоду была проблемой. Чтобы добраться до пациентов, например, в пургу, медики подключали спасателей, из-за чего терялось драгоценное время. Машина «скорой» на базе вездехода призвана решить эту проблему.

Техника рассчитана на работы в сложных условиях Заполярья. «ТРЭКОЛ» может передвигаться по снежному бездорожью, болотистой местности, преодолевать небольшие водные преграды. Машина укомплектована всем необходимым оборудованием, кузов утеплен.

В конце декабря сообщалось, что в Тульской области между муниципалитетами распределили 11 новых карет скорой помощи. Это высокопроходимые полноприводные машины, оснащенные всем необходимым для работы общеврачебных и фельдшерских бригад.

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