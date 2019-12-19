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Машины скорой помощи в Омске используют для доставки оборудования

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СМИ Омска сообщают о том, что машины скорой помощи используют для курьерской доставки. Сразу несколько автомобилей были замечены возле пункта выдачи одной из транспортных компаний, пишет «СуперОмск».

Журналисты не исключают, что «скорые» занимаются доставкой медицинского оборудования. Водителей видели входящими в здание с документами и выходящими из него с коробками. На грузе была надпись Mindray.

Предположительно водители перевозят аппараты УЗИ этой марки. Как пишет ИА «Город55», контракт на поставку оборудования выиграло ООО «Медтехсервис» из Самары. Но в условиях контракта есть пункт, что заказчик должен самостоятельно доставлять технику в медицинские учреждения.

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