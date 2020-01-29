Занятия по скандинавской ходьбе сделают бесплатными в Рязани

Жители Рязани получат возможность бесплатно заниматься скандинавской ходьбой и делать это на регулярной основе. Тренировки будут проводиться каждый вторник в лесопарке.

Первый мастер-класс состоялся накануне, 28 января. Его провел сотрудник Центра медицинской профилактики Константин Бакшеев. Учиться ходить по-скандинавски пришли более 50 человек, пишет РИА «7 новостей».

Эксперты считают, что скандинавская ходьба — это самый эффективный вариант физической нагрузки, ее можно рассматривать как альтернативу требующим особых условий видам спорта. Также это один из лучших способов поддержать физическую активность пожилого человека.

24 января стало известно, что 50-летняя жительница Рязани Екатерина Егина признана самой красивой бабушкой Европы.