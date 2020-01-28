Специальная комиссия создана в Рязани из-за «рыбного» запаха воды

Неприятный запах питьевой воды в Рязани может вернуться. В этом уверен главный инженер МП «Водоканал» Юрий Феоктистов.

Выход он видит в изменении проектного решения, передает РИА «7 новостей». По словам Феоктистова, пока есть два варианта временного устранения проблемы — очистка Дядьковского затона и приобретение воды из других источников. В настоящее время вопрос изучает комиссия, созданная в городской администрации.

Напомним, за неделю на «рыбный» запах воды пожаловались почти 400 жителей Рязани. В «Водоканале» объяснили, что причина заключается в погодных условиях, и перешли на другой водозабор.