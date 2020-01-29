В России установят контроль за ветхим жильем

Ветхое жилье в России поставят на учет. Новая система позволит детально отслеживать состояние жилого фонда. Сейчас у каждого здания есть только кадастровый паспорт, который содержит общую информацию: год постройки и серийный номер. А очередь на капремонт формируется в зависимости от возраста здания. Когда законопроект вступит в силу, приоритет получат дома в плохом состоянии, даже если они будут относительно нестарыми.