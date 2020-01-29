В образовательном центре «Сириус» в Сочи завершилась конференция «Путь к успеху». На мероприятии обсуждали внедрение высоких технологий в систему образования и поддержку молодых талантов. В мероприятии участвовали выдающиеся учителя и руководители ведущих компаний. Мнений много, но все согласны: новое поколение нужно учить по-новому.