СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии

Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в ближайшее время первые вылеты заменят первые воздушные бои и выполнение практических стрельб над авиационным полигоном в акватории Ладожского озера.

Су-35 — сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. В ноябре 2019 года американский журнал Natipnal Interest назвал Су-35 одним из лучших самолетов Военно-космических сил России.