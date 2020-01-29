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СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что в ближайшее время первые вылеты заменят первые воздушные бои и выполнение практических стрельб над авиационным полигоном в акватории Ладожского озера.

Су-35 — сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. В ноябре 2019 года американский журнал Natipnal Interest назвал Су-35 одним из лучших самолетов Военно-космических сил России.

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