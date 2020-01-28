Родители пожаловались на афишу концерта Элджея в Челябинске

Родители несовершеннолетних детей пожаловались на анонс концерта рэпера Элджея (Алексея Узенюка) в Челябинске — они считают, что мероприятие не соответствует заявленной возрастной категории 16+. Теперь информацию о концерте проверит Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Родители просят оказать содействие в отмене предстоящего мероприятия», — говорится в сообщении на сайте регионального УФАС 28 января.

Распространяемую информацию о концерте проверят на наличие в ней сведений рекламного характера, и если ее признают рекламой, то антимонопольная служба проверит ее содержание на предмет соответствия требованиям закона о рекламе.

При этом в ФАС подчеркнули, что запрет концертов и их правовая оценка не входят в полномочия службы.

Концерт рэпера ранее уже отменяли из-за жалоб. Так, в ноябре 2018 года сорвалось выступление Элджея в Якутске после обращений россиян в Роспотребнадзор из-за образа артиста и текстов его песен. В феврале 2019-го было отменено выступление исполнителя в Калининграде из-за давления со стороны госучреждений и некоммерческих гражданских организаций. Организаторы мероприятия тогда отмечали, что артист долго готовился к этому концерту и ценит Калининград за «фанатскую энергетику и атмосферу» во время выступлений.