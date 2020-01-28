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Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская певица Кристина Орбакайте сообщила об отмене своих ближайших выступлений из-за перелома ноги. Об этом 28 января исполнительница написала на своей странице в Instagram.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», Орбакайте недавно вернулась из отпуска вместе с семьей в США, где начала подготовку к гастролям, но работу пришлось прервать из-за полученной травмы.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки! Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель», — сообщила певица.

Исполнительница выразила надежду на понимание со стороны поклонников, поскольку все ее запланированные выступления отменены до восстановления работоспособности, пишет НСН. Орбакайте подчеркнула, что вынуждена отменить концерты впервые в своей карьере, уточняет «Газета.ру». О новых датах концертах она пообещала сообщить дополнительно.

17 января сообщалось, что российский певец Дима Билан перенес операцию на ноге. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию на больничной койке с забинтованной ногой. По словам исполнителя, снимок был сделан перед операцией по удалению титановой пластины с девятью шурупами из сломанной ноги.

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