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В Москве начали оформлять резидентные разрешения на новые платные парковки

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Фото: АМПП
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Жители улиц, на которых с 17 февраля появятся платные парковочные места, могут уже сейчас оформить заявление на резидентное парковочное разрешение. Об этом 29 января «Известиям» сообщили представители ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

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Новые платные парковочные места появятся, в частности, в районах Басманный, Беговой, Даниловский, Марьина роща, Новогиреево, Соколиная Гора, Внуково, Митино и ряде других. Полный список районов и улиц указан в соответствующем приказе департамента транспорта Москвы от 17 января.

Чтобы подать заявление на резидентное парковочное разрешение, жителям этих районов нужно обратиться в любой московский МФЦ или на сайт московского правительства. Оно оформляется в течение шести рабочих дней.

Резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение 1, 2 или 3 лет по выбору. Также у автовладельцев есть возможность внести резидентную плату в размере 3 тыс., 6 тыс. или 9 тыс. рублей (на 1, 2 или 3 года соответственно) для круглосуточной парковки. Разрешение можно будет продлить не ранее чем за два месяца до окончания действия.

Автомобиль, на который может быть оформлено резидентное разрешение, должен находиться в собственности физического лица и не иметь задолженностей по штрафам.

27 января сообщалось, что в Москве появились девять парковочных мест, предназначенных только для владельцев парковочных разрешений. Они располагаются в районах Басманный и Хамовники.

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