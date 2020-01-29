В Москве начали оформлять резидентные разрешения на новые платные парковки

Жители улиц, на которых с 17 февраля появятся платные парковочные места, могут уже сейчас оформить заявление на резидентное парковочное разрешение. Об этом 29 января «Известиям» сообщили представители ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

Новые платные парковочные места появятся, в частности, в районах Басманный, Беговой, Даниловский, Марьина роща, Новогиреево, Соколиная Гора, Внуково, Митино и ряде других. Полный список районов и улиц указан в соответствующем приказе департамента транспорта Москвы от 17 января.

Чтобы подать заявление на резидентное парковочное разрешение, жителям этих районов нужно обратиться в любой московский МФЦ или на сайт московского правительства. Оно оформляется в течение шести рабочих дней.

Резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение 1, 2 или 3 лет по выбору. Также у автовладельцев есть возможность внести резидентную плату в размере 3 тыс., 6 тыс. или 9 тыс. рублей (на 1, 2 или 3 года соответственно) для круглосуточной парковки. Разрешение можно будет продлить не ранее чем за два месяца до окончания действия.

Автомобиль, на который может быть оформлено резидентное разрешение, должен находиться в собственности физического лица и не иметь задолженностей по штрафам.

27 января сообщалось, что в Москве появились девять парковочных мест, предназначенных только для владельцев парковочных разрешений. Они располагаются в районах Басманный и Хамовники.