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Новые места для владельцев парковочных разрешений появились в двух районах Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Максимов
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Девять парковочных мест, предназначенных только для владельцев парковочных разрешений, появились в Москве. Новые места располагаются в районах Басманный и Хамовники, сообщили «Известиям» 27 января в учреждении «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

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«К нам регулярно поступают обращения жителей центральных районов города с просьбой организовать больше парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений», — рассказали представители организации.

По их словам, такие обращения тщательно рассматриваются. По возможности заявки автовладельцев удовлетворяются и в тех местах, где инфраструктура позволяет, организовываются новые места для парковки.

В районах Басманный и Хамовники новые места располагаются на Большой Почтовой улице и в Барыковском переулке. Они оборудованы соответствующими информационными щитами и имеют обозначение «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений». Парковаться на них могут резиденты, владельцы многодетных разрешений и автомобили каршеринга.

Информацию по поводу московских парковок можно получить в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

22 января стали известны марки автомобилей, которые чаще всего эвакуируются с московских улиц. Ими оказались Volkswagen и Kia. Автомобили обоих производителей попадали на специализированные стоянки АМПП по 28 тыс. раз за год. Кроме того, на штрафстоянки 23 тыс. раз были отправлены автомобили марки Hyundai. В топ самых популярных автомобилей-нарушителей также попали Nissan, Mercedes, Skoda, Toyota, BMW и Renault.

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