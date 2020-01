Столкновения между пожарными и полицией произошли в Париже

Полиция Парижа вступила в конфликт с протестующими работниками пожарных служб. Демонстранты требуют улучшения условий работы и более высоких зарплат, сообщает агентство Reuters во вторник, 28 января.

Пожарные также требуют увеличить премии за работу в экстремальных ситуациях и выступают против предлагаемой французским правительством пенсионной реформы. Они предпринимали попытки сломать сооруженные полицией баррикады.

#Update: The firefighters in #Paris are getting more and more unhinged and violently, here is a video showing you they trying to break through a barricade set up by police in the region. #France pic.twitter.com/ZMeDR2CYJ4