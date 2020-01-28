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Столкновения между пожарными и полицией произошли в Париже

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Полиция Парижа вступила в конфликт с протестующими работниками пожарных служб. Демонстранты требуют улучшения условий работы и более высоких зарплат, сообщает агентство Reuters во вторник, 28 января.

Пожарные также требуют увеличить премии за работу в экстремальных ситуациях и выступают против предлагаемой французским правительством пенсионной реформы. Они предпринимали попытки сломать сооруженные полицией баррикады.

Сотрудники правопорядка применили в отношении демонстрантов резиновые дубинки и слезоточивый газ, а также поливали протестующих из водометов.

Ранее, 18 января, парижская полиция задержала почти 40 человек во время столкновений с «желтыми жилетами» и «черным блоком».

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря 2019 года. Подавляющее большинство манифестантов — работники Национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе, представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя это и не запрещено.

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