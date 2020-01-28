Приезжий в Москве снял квартиру и переоформил ее на себя по фальшивым документам

Полицейские в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью. Об этом 28 января агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В результате следственно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в одном из аэропортов. Им оказался 42-летний ранее судимый приезжий.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в ОМВД РФ по Хорошевскому району обратилась 43-летняя женщина. Она заявила, что неизвестные незаконным путем завладели правом собственности на ее квартиру. По данным полиции, в августе 2019 года она сдала подозреваемому свою квартиру на Хорошевском шоссе. Квартиросъемщик незаконно стал новым владельцем жилья по поддельным документам на госрегистрацию перехода права собственности.