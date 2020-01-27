СК возбудил дело о хищениях на 353 млн рублей в подмосковной военной части

Следственный комитет России (СК РФ) завершил предварительное следствие после возбуждения уголовного дела в отношении четырех человек по факту хищений в войсковой части 14118 (Сергиев Посад – 7, Московская область). Об этом сообщили на сайте ведомства в понедельник, 27 января.

В совершении преступлений обвиняются бывший главный бухгалтер части, два его заместителя и экс-начальник отдела планирования научно-исследовательских работ. Их действия попадают под ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере»).

По версии следствия, с 2010 по 2014 года они злоупотребляли доверием командования и незаконно направляли в банки подложные документы. Министерство обороны России, в результате, перевело преступникам более 353 миллионов рублей. Деньги злоумышленники обналичили и похитили.

Экс-главбух воинской части признал факт преступления и заключил соглашение со следствием. Он рассказал о механизме хищений и добровольно перевел 1 млн личных средств на счет части. Позже, однако, он нарушил условия соглашения после чего начал активно противодействовать следствию давлением на свидетелей и жалобами на работу сотрудников ведомства. СК в ответ приняли в отношении одного из бывших его подчиненных меры государственной защиты.

Следователи арестовали наличные средства и имущество всех подозреваемых, полученные и приобретенные незаконным путем.

Ранее, 21 января, Министерство обороны России отозвало иск о компенсации к заместителю главы Генштаба ВС РФ. В октябре прошлого года в его отношении возбудили уголовное дело по факту особо крупного мошенничества, в результате чего были похищены почти 6,7 млрд рублей.