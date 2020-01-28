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На станции «Беллинсгаузен» отметили 200-летие открытия Антарктиды

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Фото: РИА Новости/Олег Вязьмитинов
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Специальный флаг и Знамя Победы подняли на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» в честь 200-летия открытия Антарктиды. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «РИА Новости».

В ходе телемоста между Москвой и Антарктидой по случаю юбилейной даты первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов заявил, что Россия по праву гордится великим открытием.

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«Подарив всему миру новый южный континент, мы ответственно выполняем взятые на себя международные обязательства по сохранению этой суровой, но уязвимой белой земли», — приводит слова Белоусова RT.

По словам министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, в настоящее время в Антарктиде несут службу сотрудники 64-й зимовочной и 65-й сезонной российской экспедиции. Ежегодно туда отправляется более 200 ученых.

Коллег также поздравляли помощник президента России Игорь Левитин и специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. Приветствие и поздравление участникам Российской антарктической экспедиции направил и президент России Владимир Путин, пишет REGNUM.

Как отмечает телеканал «360», своеобразно решил отметить юбилей экстремальный спортсмен Льюис Пью. Он совершил экстремальный заплыв. Температура воздуха в тот день составляла -15 градусов по Цельсию, а температура воды — около ноля. По словам Пью, он «никогда не видел ничего более впечатляющего» и «это было равно прекрасно и равно ужасно». Своим поступком спортсмен решил привлечь внимание СМИ и политиков к изменению климата на планете.

Антарктида была открыта мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым 16 (28 по новому стилю) января 1820 года. Ледник, который они увидели первым, сейчас носит имя Беллинсгаузена.

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