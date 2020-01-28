Песков назвал нужные будущему главе Пермского края качества

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 января назвал качества, которыми должен обладать будущий губернатор Пермского края.

«Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, знающим, опытным и обладающим широкой экспертизой по разным вопросам», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли продолжена традиция назначения молодых технократов, Песков отметил, что формулировка «молодые технократы» придумана журналистами и политологами, и в данной ситуации она не очень подходит. Он добавил, что Кремль никогда не раскрывает «внутреннюю кухню подбора кандидатов».

С 21 января экс-губернатор Пермского края Максим Решетников возглавляет Министерство экономического развития России. До этого эту должность занимал Максим Орешкин. 24 января президент России Владимир Путин назначил его помощником главы государства.

В избиркоме Пермского края сообщили, что досрочные выборы губернатора состоятся в единый день голосования — 13 сентября 2020 года. Решение о назначении выборов главы региона законодательное собрание Пермского края примет в период с 4 по 14 июня 2020 года.