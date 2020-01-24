Путин назначил Козака замруководителя администрации президента

Президент России Владимир Путин назначил в пятницу бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя президентской администрации. Об этом сообщает 24 января пресс-служба Кремля.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

До отставки правительства России 15 января Козак был вице-премьером. С мая 2018 года занимался кураторством в правительстве вопросов ТЭКа и промышленности. Ранее являлся руководителем аппарата правительства России, возглавлял Министерство регионального развития. В Санкт-Петербурге работал помощником прокурора, вице-губернатором и секретарем парторганизации прокуратуры. Козак по образованию юрист.

Российский лидер подписал указы о формировании нового правительства 21 января во главе с Михаилом Мишустиным. В кабмине сменились 15 членов из 31. Наибольшие изменения произошли в социальном блоке, где сменились все министры.

Свои должности не потеряли главы 12 ведомств: Минобороны, МИДа, МВД, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минстроя, МЧС и Минприроды.

Также во вторник были представлены девять заместителей председателя правительства России.