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Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина и Владимира Мединского помощниками главы государства. Соответствующие указы были подписаны в пятницу, 24 января, и опубликованы на сайте Кремля.

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Оба документа вступают в силу со дня подписания, 24 января.

До ухода правительства в отставку Орешкин занимал пост главы Минэкономразвития, с 21 января ведомство возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Мединский занимал должность министра культуры, однако в новом составе кабмина свое место также не сохранил. Его сменила Ольга Любимова, руководившая в ведомстве департаментом кинематографии.

21 января Путин подписал указы о формировании нового правительства под руководством Михаила Мишустина, сменившего на этом посту Дмитрия Медведева. Наиболее заметны изменения в социальном блоке — там сменились все министры.

Так, главой Минздрава вместо Вероники Скворцовой стал экс-руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, Министерства науки и высшего образования — Валерий Фальков вместо Михаила Котюкова, Министерства просвещения — Сергей Кравцов вместо Ольги Васильевой, Минспорта — Олег Матыцин вместо Павла Колобкова, Министерства труда и социальной защиты — Антон Котяков вместо Максима Топилина, Минкомсвязи — Максут Шадаев вместо Константина Носкова. Министром юстиции стал Константин Чуйченко вместо Александра Коновалова.

На своих местах остались руководители 12 ведомств: глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минфина Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Также 21 января были представлены девять заместителей премьер-министра России.

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