Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками

Пассажирский самолет Embraer 170 авиакомпании S7, готовившийся к экстренной посадке в новосибирском аэропорту Толмачево из-за проблем с закрылками, успешно приземлился. Об этом 28 января «РИА Новости» сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку законодательства о безопасности полетов», — сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, на борту находятся 79 человек.

Как сообщает РЕН ТВ, во время набора высоты у воздушного судна не убрались закрылки, после чего капитан решил вернуться в аэропорт вылета. Embraer 170 направлялся из Новосибирска в Екатеринбург.

25 января самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска во вьетнамский Камрань, вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности. На борту находились 168 человек.