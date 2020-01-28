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Самолет готовится к экстренной посадке в Новосибирске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пассажирский самолет с 81 человеком на борту готовится к экстренной посадке в новосибирском аэропорту Толмачево из-за проблем с закрылками. Об этом во вторник, 28 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, во время набора высоты у лайнера не убрались закрылки, после чего капитан решил вернуться в аэропорт вылета. На взлетно-посадочной полосе воздушное судно ждут экстренные службы.

Как уточняет «РИА Новости», речь идет о самолете Embraer 170, направлявшемся из Новосибирска в Екатеринбург.

25 января самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска во вьетнамский Камрань, вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности. На борту находились 168 человек.

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