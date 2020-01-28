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Два снаряда времен ВОВ обезвредили в Брянской области

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В Брянской области обнаружены два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Саперы изъяли боеприпасы из земли и уничтожили.

Снаряды были обнаружены в поле вблизи села Глинищево. Сигнал тревоги передали специалистам-взрывотехникам Брянского пожарно-спасательного центра. Прибывшие на место специалисты установили, что в земле находятся боеприпасы калибра 76 мм. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Саперы изъяли боеприпасы, вывезли их в безопасное место и уничтожили.

Ранее спасатели обнаружили авиабомбу весом 100 кг в поле вблизи села Одрино. Боеприпас уничтожен.

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